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Giriş Tarihi: 23.12.2023 13:59

Kırıkkale'de başıboş köpekler çocuğa saldırdı

Kırıkkale'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir çocuk, park halindeki kamyonetin kasasına saklanarak kurtuldu.

İHA
Kırıkkale’de başıboş köpekler çocuğa saldırdı
Kırıkkale'de özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri vatandaşları huzursuz ediyor. Bazı vatandaşlar, evlerine giderken grup halinde dolaşan köpeklerden dolayı korku dolu anlar yaşıyor. Yeni Mahalle'deki Tuna Caddesi'nde dolaşan başıboş köpekler, akşam saatlerinde evine giden bir çocuğa korku dolu anlar yaşattı.

Köpeklerden korkan çocuk, korunmak için cadde de park halinde bulunan kamyonetin kasasına saklandı. Bir süre kasada bekleyen çocuk, köpeklerin ortadan kaybolmasıyla yoluna devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kırıkkale'de başıboş köpekler çocuğa saldırdı
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