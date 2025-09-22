Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de İrtikap Operasyonu: Belediye Başkanı ve 7 Şüpheli Adliyede
Kırıkkale’de İrtikap Operasyonu: Belediye Başkanı ve 7 Şüpheli Adliyede

Kırıkkale’de “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, İmar Müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine getirildi. Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

