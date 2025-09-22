Kırıkkale’de İrtikap Operasyonu: Belediye Başkanı ve 7 Şüpheli Adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, İmar Müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine getirildi. Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.