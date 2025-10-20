Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca! Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki F.K. isimli hükümlü, arkadaşı F.B.K. ile birlikte Yozgat'ın Yerköy ilçesinden 71 ADP 469 plakalı otomobille Kırıkkale'ye geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden tespit etti.
"Dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan firarinin peşine polis ekipleri düştü. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motosikletli Yunus Timleri ve bekçilerin de katıldığı kovalamaca, Ankara yolu üzerindeki Tıp Fakültesi Hastanesi önünde son buldu.
Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan firari, kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede sürücünün alkollü olduğu, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı belirlendi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri sürüyor. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.