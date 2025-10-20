Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca! Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan firari, kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede sürücünün alkollü olduğu, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı belirlendi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri sürüyor. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.