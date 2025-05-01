Kırıkkale’de sel alarmı! Vali Makas: “Tüm ihbarlara müdahale edildi, can kaybı yok”!

Selden en çok etkilenen bölgeler arasında il merkezi ve Yahşihan ilçesi yer aldı. 9 konut, 9 iş yeri, 2 KYK yurdu, 1 okul ve 6 mesire alanı su baskınından zarar gördü. Ayrıca 9 kişi mahsur kaldı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

İl Özel İdaresi, belediyeler, Emniyet, Jandarma, AFAD, DSİ ve Karayolları başta olmak üzere çok sayıda kurum, araç ve personelle sahada görev aldı. Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerinde menfez ve altyapı hasarlarının tespiti için çalışmalar devam ediyor. Vali Mehmet Makas, açıklamasının sonunda "Rabbim, vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun" diyerek tüm Kırıkkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.