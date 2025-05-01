Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de sel alarmı! Vali Makas: “Tüm ihbarlara müdahale edildi, can kaybı yok”!
Giriş Tarihi: 1.5.2025 22:09 Son Güncelleme: 1.5.2025 23:59

Kırıkkale’de sel alarmı! Vali Makas: “Tüm ihbarlara müdahale edildi, can kaybı yok”!

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun yağış sonrası yaşanan sel baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Makas, toplam 36 ihbarın alındığını ve hepsine hızlı şekilde müdahale edildiğini belirtti. “Çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olup, can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır” diyen Makas, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de sel alarmı! Vali Makas: Tüm ihbarlara müdahale edildi, can kaybı yok!

Selden en çok etkilenen bölgeler arasında il merkezi ve Yahşihan ilçesi yer aldı. 9 konut, 9 iş yeri, 2 KYK yurdu, 1 okul ve 6 mesire alanı su baskınından zarar gördü. Ayrıca 9 kişi mahsur kaldı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

İl Özel İdaresi, belediyeler, Emniyet, Jandarma, AFAD, DSİ ve Karayolları başta olmak üzere çok sayıda kurum, araç ve personelle sahada görev aldı. Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerinde menfez ve altyapı hasarlarının tespiti için çalışmalar devam ediyor. Vali Mehmet Makas, açıklamasının sonunda "Rabbim, vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun" diyerek tüm Kırıkkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kırıkkale’de sel alarmı! Vali Makas: “Tüm ihbarlara müdahale edildi, can kaybı yok”!
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