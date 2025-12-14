Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de trafik kazası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.12.2025 19:32

Kırıkkale'de trafik kazası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırıkkale’de meydana gelen feci trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil akaryakıt istasyonu içerisinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada 21 yaşındaki sürücü Bilgehan Okyay yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilgehan Okyay yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyon içinde park halinde bulunan 3 araca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücü Bilgehan Okyay ile araçta yolcu olarak bulunan H.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Okyay, sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu H.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

