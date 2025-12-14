Kırıkkale’de trafik kazası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Bilgehan Okyay yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyon içinde park halinde bulunan 3 araca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücü Bilgehan Okyay ile araçta yolcu olarak bulunan H.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Okyay, sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu H.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.