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Giriş Tarihi: 17.5.2025 22:31 Son Güncelleme: 17.5.2025 22:31

Kırıkkale’deki cinayet olayında bir kişi daha tutuklandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’deki cinayet olayında bir kişi daha tutuklandı

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta 14 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan ve husumete dayandığı belirtilen çatışmada firari durumda olan İ.D., emniyet ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda, tabanca ile vurulan A.S.T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan T.O.D., A.D. ve U.O. tutuklanırken, Ö.Ç. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürüyor.

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Kırıkkale’deki cinayet olayında bir kişi daha tutuklandı
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