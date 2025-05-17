Kırıkkale’deki cinayet olayında bir kişi daha tutuklandı

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta 14 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan ve husumete dayandığı belirtilen çatışmada firari durumda olan İ.D., emniyet ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda, tabanca ile vurulan A.S.T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan T.O.D., A.D. ve U.O. tutuklanırken, Ö.Ç. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürüyor.