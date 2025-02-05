Kırıkkale’deki vahşette iddianame hazır: Kan donduran suç ortaklığı!

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklardan Ş.G. ve Y.G'nin maktulün öz kardeşi, G.F.G'nin yeğeni, K.U. ve H.U'nun köylüsü, D.U'nun ise sevgilisi olduğu belirtildi. Cinayetin, maktul ile kardeşleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan husumet nedeniyle işlendiği ifade edildi.

TEL ÖRGÜ VE AĞIR TAŞLA SUYA ATILMIŞ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, 13 Ekim 2024'te Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'ta yaptığı aramada, suyun 7 metre derinliğinde tel örgüye sarılı ve 80 kilogram ağırlığındaki bordür taşına bağlanmış bir ceset bulundu. Üzerindeki kıyafetlerden kimliği tespit edilen cesedin Sevgi Gülden Yalçıner'e ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ DETAYLARIYLA PLANLAMIŞLAR

İddianameye göre şüpheliler, cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdi. Olaydan bir gün önce maktulün evinin karşısında gözetleme yaptıkları, olay günü ise eve girerek elektrik sigortasını devre dışı bırakıp Yalçıner'i tuzağa düşürdükleri belirtildi. Evinden çıkan maktulü etkisiz hale getirerek araca bindiren zanlılar, izleri kaybettirmek için ayakkabılarını köy dışına attı. Daha sonra Yalçıner'i oturur pozisyonda ensesinden ateş ederek öldürdükleri ve cesedi tel örgü ve kaldırım taşıyla sararak Kızılırmak'a attıkları tespit edildi. Cinayet sonrası Ankara'ya kaçan şüpheliler, delilleri yok etmeye çalıştı. Ancak yürütülen titiz soruşturma sonucunda Sevgi Gülden Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G, yeğeni G.F.G. ile K.U, H.U. ve D.U. gözaltına alınarak tutuklandı. Mahkemeye sunulan iddianame, Kırıkkale'de büyük yankı uyandırdı. Cinayetle ilgili dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.