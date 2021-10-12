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Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:52 Son Güncelleme: 12.10.2021 13:53

Kırklareli'de feci kaza: Çinli Jin Beinian Chinese öldü!

DHA
Kırklareli’de feci kaza: Çinli Jin Beinian Chinese öldü!

Feci kaza Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşandı. Şarampole yuvarlanan, Bulgaristan plakalı otomobildeki Çinli Jin Beinian Chinese yaşamını yitirdi, 4 vatandaşı da yaralandı. İşte acı olayın detayları...

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Lüleburgaz gişeleri mevkisinde meydana geldi. CB 2927 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çinli Jin Beinian Chinese'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nguyen Hong Phu, Kinh Van Dao, Van Tien Nguyen ve Nam Huv Pham ise ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırklareli'de feci kaza: Çinli Jin Beinian Chinese öldü!
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