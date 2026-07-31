Kırklareli’ndeki fabrika patlamasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kamerada

Olay, önceki gün Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki BRYSIS İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikada meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli inceleme devam ediyor.