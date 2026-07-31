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Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:04 Son Güncelleme: 31.07.2026 16:10

Kırklareli'ndeki fabrika patlamasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kamerada

Kırklareli'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamanın şiddeti ve 2 kişinin savrulduğu anlar anbean görüntülere yansıdı.

İHA Yaşam
Kırklareli’ndeki fabrika patlamasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kamerada
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Olay, önceki gün Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki BRYSIS İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikada meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli inceleme devam ediyor.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişinin tutuklandığı, soruşturmanın ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanacağını belirtti.

2 KİŞİNİN SAVRULDUĞU DEHŞET ANLARI KAMERADA

Patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama ile 2 kişinin savrulduğu anlar görüntülere yansıdı.

İçecek üretim fabrikasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRKLARELİ

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Kırklareli'ndeki fabrika patlamasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kamerada
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