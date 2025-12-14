Kırmızı bültenle aranan 20, ulusal seviyede aranan 4 suçlu Türkiye’ye getirildi

Güvenlik güçleri, uluslararası düzeyde aranan organize suç örgütü üyeleri ve ağır suç faillerine yönelik operasyonlarını sürdürdü. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çok sayıda firari yakalandı.

KIRMIZI BÜLTEN VE KIRMIZI DİFÜZYONLA ARANAN 20 FİRARİ YAKALANDI

Kasten öldürme ve dolandırıcılık suçlarından aranan B.A. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan M.Y. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından aranan H.A., S.A. ve B.A. Gürcistan'da, suç örgütü yöneticisi olarak kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan T.E. Gürcistan'da, tasarlayarak öldürme suçundan aranan K.Ç. Gürcistan'da, yağma ve örgüt üyeliği suçlarından aranan Ö.F.A. Gürcistan'da, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından aranan A.Y. Gürcistan'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan S.K. ve Ş.G. Gürcistan'da, dolandırıcılık suçundan aranan E.O. ve E.T. Gürcistan'da, yağma ve banka kartının izinsiz kullanılması suçlarından aranan G.U. Gürcistan'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan M.B. Gürcistan'da, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve iftira suçlarından aranan O.T. Gürcistan'da, yağma suçundan aranan F.D. Almanya'da, kasten öldürme suçundan aranan M.Y. Avusturya'da, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Y.A. Sırbistan'da, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma suçlarından Kırmızı Difüzyonla aranan S.A. Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 4 FİRARİ YAKALANDI

Yağma suçundan aranan R.Ç. Gürcistan'da, kasten öldürme, infaz kurumuna yasak eşya sokma ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından aranan Y.E. Gürcistan'da, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan K.Ö. Gürcistan'da, göçmen kaçakçılığı yapma, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan S.A. Yunanistan'da yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

SON 2,5 YILDA 584 KIRMIZI BÜLTENLİ FİRARİ YAKALANDI

Son 2,5 yıllık süreçte 58 ülkede gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Kırmızı Bültenle aranan toplam 584 firarinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıklayan İçilleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve ağır suç faillerinin tek tek yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini vurguladı.