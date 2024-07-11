Kırmızı bültenle aranan eş katili, 3 yıl önce de arkadaşını öldürmüş!

Korkunç olay, 25 Ocak 2023 tarihinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı. Zeytin bahçesine getirilen hayvan gübresinin içerisinde kadına ait ceset bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Suriye uyruklu Efya El Yasin'e ait olduğu belirlendi. Kadının katil zanlısı olarak aranan kocası Kusay El Yasin'in ise izine rastlanılmadı. Bunun üzerine El Yasin hakkında Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Kusay El Yasin'in 2021 yılının Haziran ayında eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşı 24 yaşındaki Abdullah Mansur El Kaddas'ı da bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra eşi ile birlikte Suriye kaçmak isterken Konya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandığı öğrenildi. El Yasin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATİL İZİNLE ÇIKIP GERİ DÖNMEMİŞ

Kusay El Yasin hakkında Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. El Yasin yargılama sonucunda 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonda Kırşehir cezaevine gönderilen El Yasin'in 22 Ekim 2022'de kovid iznine ayrıldığı öğrenildi. 8 Ağustos 2023 tarihinde cezaevine dönmesi gereken ancak dönmeyen El Yasin'in firara düştüğü ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.