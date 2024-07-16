Kırmızı bültenle aranan suçluya MİT destekli operasyon

Antalya'da, Interpol tarafından 'rüşvet' suçundan kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu A.P. (58) ve oğlu E.P. (36) tekne ile yurtdışına kaçmak isterken yakalandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de ikamet izin süresi dolan Rus uyruklu E.P. ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan babası A.P.'nin ülkeyi deniz yolu ile terk ederek yurtdışına kaçacakları bilgisine ulaştı.Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Antalya Limanı önlerinde bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye yaptığı operasyonla, E.P. ve A.P. ile Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C.'yi yakaladı.Tekne ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 7 bin euro, 5 bin ABD Doları, 200 Tayland Bahtı nakit para, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği ve pasaportu, 4 adet cep telefonu, 1 adet laptop ve 1 adet tablete el kondu. Rus uyruklu baba A.P. ile oturum süresi dolan oğlu E.P. Antalya İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer 2 kişi ise salıverildi. A.P.'nin 2021'de Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.