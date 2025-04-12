Kırmızı bültenle yakalanmıştı: Eşi de yakalanıp sınır dışı edilmiş… Ülkesine iade edilecek!

İtalya adli makamları tarafından "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Kırmızı Bülten ile aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri, İtalya adli makamları tarafından "Göçmen Kaçakçılığı" ve "İnsan Ticareti" suçlarından Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da olduğunu tespit etti. Özellikle Orta Doğu Ülkeleri'nden İtalya'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen düzensiz kaçak göçmenlerin koordinesini sağladığı ve suç örgütü elebaşılığı yaptığı belirlenen Khodır'ın İstanbul Fatih'te saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ülkemize de yasa dışı yollarda giriş yaptığı tespit edilen Mısır uyruklu Khodır operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Khodır'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından İtalya'ya teslim edileceği belirtildi. Khodır'ın yine yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen eşinin de daha önce İstanbul'da yakalandığı ve 12 Şubat'ta sınır dışı edildiği öğrenildi.