Kırmızı ışık ihlali 3 cana mal oldu

Bursa’da aracıyla kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan, kamyonete çarptı. Feci kazada hem kendisi, hem de araçtaki arkadaşları Engin Demirayak ve Sezer Paçacı can verdi
BursaMudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi Kavşağı'nda, önceki gece kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan'ın (35) kullandığı otomobil, Yusuf Karademir (31) yönetimindeki kamyonete çarptı. Kazada araç içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Çalışkan ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26), kaldırıldıkları hastanede öldü.
Kamyonet sürücüsü Yusuf Karademir'in hayati tehlikesi ise sürüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin kavşağa giriş hızının 180 kilometre olduğu tespit edildi. Üç arkadaşın kazadan 30 dakika önce Yıldıztepe Mevkii'nde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.