Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve geçmiş dönem Balıkesir Milletvekili Dr. Ali Osman Sali, Orman Kanunu kapsamında bir ilkin gerçekleştirildiği uygulamayı kırsal dönüşümde 'Türkiye Modeli' olarak gördüklerini söyleyerek, "Karyağmaz'daki 6 bin 500 dönümlük bina ve arazi Orman Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Kurulan yeni yerleşke sonrası hukuken Balıkesir Dursunbey'e bağlı bir yerleşim yeri kalmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yatay mimari' vizyonuna uygun olarak yeni bir Karyağmaz ortaya çıktı. Buraya sadece köyde kalanların nakledilmediğini hatırlatmak gerekir. Daha önceden göç edenlerde mülkiyet sahibi olmak kaydıyla hak sahipliği kazandı. Terkedilen köydeki doğal habitatın korunması ve geliştirilmesinin de önü açıldı. Uygulamadan vatandaşlarımız oldukça memnun. Gayrimenkullerin bedeli, değer takası sistemine göre mahsup edilecek. Anahtar tesliminden itibaren 20 yılda eşit taksitler halinde devlete ödenecek. Tapu sahiplerine yeni konutları hayırlı olsun" dedi.