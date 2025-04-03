Kırşehir halkı esnafına sahip çıktı: CHP’nin boykot çağrısı karşılıksız kaldı

Kırşehir'deki tarihi Ahi çarşında ve şehrin farklı noktalarındaki dükkanlarda hareketlilik yaşanırken, özellikle bayram tatili olmasına rağmen işlerin oldukça iyi olduğu gözlemlendi. Otobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken bankamatik önlerinde ise sıralar oluştu.

SEÇİM ZAMANI HANGİ YÜZLE ESNAFTAN OY İSTEYECEKLER

Kırşehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan Enes Dulkadir "CHP'li siyasetçilerin esnafı ve ekonomiyi hedef alan boykot çağrısını kınıyorum. CHP artık bu işi demokratik bir hakaretten çıkartıp şahsi bir meseleye dönüştürdü. Siyasetçi dediğin önce ülkesini düşünür, halkın refahını gözetir. Esnafı mağdur etmeye çalışan bir siyasi anlayış, halktan nasıl destek bekleyebilir. Bugün işlerimiz çok iyi. Vatandaşlarımız destek olmak için özellikle alışveriş yapmaya geldiler. Kırşehir halkının bu duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. Esnaftan alışveriş yapmayın diyen siyasiler seçim zamanı hangi yüzle oy isteyecekler" şeklinde konuştu.

VATANDAŞTAN TAM DESTEK " GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Kırşehirli bir vatandaş Emre Bekdemir ise yerel esnaftan alışveriş yapmanın hem ekonomiyi canlandırdığını hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek " Yerli ve milli markalarımıza karşı başlatılan boykot çağrılarına inat alışverişimizi sadece yerli ürünlerden ve esanfımızdan yaptım. Esnaf bizim can damarımızdır. Onların ayakta kalması demek,ülkemizin güçlü olması demektir. Ülkemizin değerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz güçlü Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.