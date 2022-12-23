KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı (23 Aralık 2022)

TOKİ KURA ÇEKİMİ KIRŞEHİR SONUÇLARI CANLI YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dediği projede kura adımı devam ediyor.

TOKİ Kırşehir kura çekimi canlı yayında başladı:

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