Haberler Yaşam Haberleri KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı (23 Aralık 2022)
Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:49 Son Güncelleme: 23.12.2022 13:49

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı (23 Aralık 2022)

TOKİ sosyal konut projesi 23 Aralık bugünkü takvimine göre TOKİ Kırşehir kurası ile devam ediyor. 6 ilçede çekilen toplamda bin 139 konut hak sahiplerini buluyor. Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ ilçelerinde Kırşehir TOKİ kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayın ile aktarılan 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile sonuçlar naklen yayımlanıyor. Peki, Kırşehir TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuçlar…

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı 23 Aralık 2022

Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı izle araştırmaları sürüyor. Başvuruda bulunan adaylar sonuçları öğrenmek için emekli, engelli, genç gibi kategorilerde çekilen kuraları takip ediyor. Kırşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi sosyal konut kura ekranında yerini alıyor. Kırşehir Aşık Paşa Spor Salonu'nda çekilecek kuralar bugün tamamlanacak. İşte, 2022 Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle!

TOKİ KURA ÇEKİMİ KIRŞEHİR SONUÇLARI CANLI YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dediği projede kura adımı devam ediyor.

TOKİ Kırşehir kura çekimi canlı yayında başladı:

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KIRŞEHİR EVLERİ NEREDE?

İşte ilçelere göre konut sayısı:

KIRŞEHİR AKPINAR: 100 KONUT

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI: 205

KIRŞEHİR KAMAN: 96

KIRŞEHİR MERKEZ: 200

KIRŞEHİR MUCUR: 253

KIRŞEHİR ÖZBAĞ: 285

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ Kırşehir kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

KIRŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

20 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı (23 Aralık 2022)
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