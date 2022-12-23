KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı (23 Aralık 2022)

Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı izle araştırmaları sürüyor. Başvuruda bulunan adaylar sonuçları öğrenmek için emekli, engelli, genç gibi kategorilerde çekilen kuraları takip ediyor. Kırşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi sosyal konut kura ekranında yerini alıyor. Kırşehir Aşık Paşa Spor Salonu'nda çekilecek kuralar bugün tamamlanacak. İşte, 2022 Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle!
TOKİ KURA ÇEKİMİ KIRŞEHİR SONUÇLARI CANLI YAYINDA!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dediği projede kura adımı devam ediyor.
TOKİ Kırşehir kura çekimi canlı yayında başladı:
KIRŞEHİR MERKEZ: 200
KIRŞEHİR MUCUR: 253
KIRŞEHİR ÖZBAĞ: 285
TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA
TOKİ Kırşehir kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
KIRŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
20 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut
20 Aralık 2022: Rize 1100 konut
21 Aralık 2022: Artvin 500 konut
22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut
23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut