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Giriş Tarihi: 28.1.2024 11:02

Kırşehir'de abi kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Katillere ceza yağdı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetlileri tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Haydar Gündoğdu (40) ile 23 gün sonra yine aynı şekilde öldürülen kardeşi Caner Gündoğdu'nun (29) cinayet sanıkları Furkan ve Emrah Korkmaz kardeşlere 18 yıl, babaları Abbas Korkmaz ile kuzenleri Necati Korkmaz'a verilen 17 yıl hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

DHA
Kırşehir’de abi kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Katillere ceza yağdı

Olay, Ocak 2022'de Kırşehir'in Kaman ilçesi İkizler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Caner Gündoğdu ile husumetlileri Abbas, Emrah ve Necati Korkmaz tartıştı. Çıkan kavgada 3 kişi, Caner Gündoğdu'yu tabanca ile vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gündoğdu'yu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada Caner Gündoğdu'nun ağabeyi Haydar Gündoğdu, kardeşinin öldürülmesinden 23 gün önce, koyun otlatma meselesi nedeniyle Furkan Korkmaz tarafından öldürülmüş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Furkan Korkmaz'ın, Caner Gündoğdu'yu öldüren şüphelilerin yakını olduğu öğrenildi.

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Eylül 2022'de görülen duruşmada mahkeme heyeti 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulayarak sanık Furkan ve Emrah Korkmaz'ı 18 yıl, baba Abbas ile kuzenleri Necati Korkmaz'ı 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF KARARI ONADI
Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

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Kırşehir'de abi kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Katillere ceza yağdı
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