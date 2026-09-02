Kırşehir’de akılalmaz olay! Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı!

Nasuhdede Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.