Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de akılalmaz olay! Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 13:42 Son Güncelleme: 2.09.2026 13:56

Kırşehir’de akılalmaz olay! Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı!

Kırşehir’de boş arazide ateş yakıp çıkardığı yangının söndürülme çalışmalarını izleyen şüpheli taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kırşehir’de akılalmaz olay! Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı!
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Nasuhdede Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Yangına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında çevredeki güvenlik kameraları kontrol edildi. Görüntülerde bir kişinin ateş yakarak yangın çıkardığı ve alevleri izlediği görüldü.

Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı! | Video

TAKSİYE BİNİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını da izleyen şüphelinin daha sonra çağırdığı taksi ile uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmada yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Z.D. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIRŞEHİR

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Kırşehir’de akılalmaz olay! Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı!
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