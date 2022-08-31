Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvurusu yap ekranı: e-Devlet ile kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 17:54

Kırtasiye yardımı başvurusu yap ekranı: e-Devlet ile kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala binlerce öğrenci ve veli kırtasıya yardımı başvuru detaylarını merak ediyor. E-Devlet aracılığı ile alınacak maddi desteğe yeni eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen fakat maddi gücü yetersiz vatandaşlar başvuruyor. “Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, şartları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kırtasiye yardımı başvurusu yap ekranı ve tüm detaylar.

Kırtasiye yardımı başvurusu yap ekranı: e-Devlet ile kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu için araştırmalar hız kazandı. E-devlet üzerinden binlerce vatandaş işlemlerini gerçekleştirirken bu maddi destekten kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken ise "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kırtasiye yardımı başvurusuna dair detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye yardımı başvurusu yap ekranı: e-Devlet ile kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
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