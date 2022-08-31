Kırtasiye yardımı başvurusu için araştırmalar hız kazandı. E-devlet üzerinden binlerce vatandaş işlemlerini gerçekleştirirken bu maddi destekten kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken ise "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kırtasiye yardımı başvurusuna dair detaylar...