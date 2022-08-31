Kırtasiye yardımı başvurusu için araştırmalar hız kazandı. E-devlet üzerinden binlerce vatandaş işlemlerini gerçekleştirirken bu maddi destekten kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken ise "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kırtasiye yardımı başvurusuna dair detaylar...
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.