Kış gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? 2025 En uzun gece tarihi

Astronomi takviminin en önemli olaylarından biri olan Kış Gündönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşmesiyle gerçekleşir. Bu olay, Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için kış mevsiminin başlangıcını ve aynı zamanda gecelerin kısalmaya, gündüzlerin ise uzamaya başlayacağı dönüm noktasını simgeler. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için en uzun gecenin yaşanacağı tarih merak konusu oldu.