Kış gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? 2025 En uzun gece tarihi

Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için yılın en kısa günü ve en uzun gecesi anlamına gelen Kış Gündönümü tarihi yaklaşıyor. 2025 yılı için Kış Gündönümü ne zaman gerçekleşecek ve bu tarihten itibaren günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte bilimsel olarak yılın en uzun gecesi anlamı, bu olayın coğrafi etkileri ve kış mevsiminin başlangıcına dair tüm detaylar.

Astronomi takviminin en önemli olaylarından biri olan Kış Gündönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşmesiyle gerçekleşir. Bu olay, Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için kış mevsiminin başlangıcını ve aynı zamanda gecelerin kısalmaya, gündüzlerin ise uzamaya başlayacağı dönüm noktasını simgeler. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için en uzun gecenin yaşanacağı tarih merak konusu oldu.

2025 KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Kış Gündönümü, yıl içerisinde genellikle 21 veya 22 Aralık tarihlerinden birine denk gelir. 2025 yılı için Kış Gündönümü'nün kesin tarihi belirlenmiştir:

Tarih: 21 Aralık 2025 Pazar

Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesinin yaşandığı tarih.

Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne en eğik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren Güneş ışınlarının geliş açısı yavaş yavaş dikleşmeye başlar.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Kış Gündönümü tarihi, sadece en uzun geceyi işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda gündüzlerin uzamaya başladığı dönüm noktasıdır.

21 Aralık tarihinden hemen sonra, yani 22 Aralık günü itibarıyla, gündüz süreleri uzamaya ve geceler kısalmaya başlayacaktır.

Kış Gündönümü, Dünya'nın eksen eğikliğinin bir sonucudur ve bu eğiklik nedeniyle Güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla ulaşır.

21 Aralık'ta Güneş ışınları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile düşer.

Bu durum, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını ve Güneş'in ufuk üzerindeki en düşük yüksekliğe ulaştığı anı gösterir, bu da en kısa gün süresini beraberinde getirir.

21 Aralık'tan sonra uzamaya başlayan gündüz süresi, 21 Mart (İlkbahar Ekinoksu) tarihinde gece süresiyle eşitlenir (yaklaşık 12 saat gece, 12 saat gündüz). Bu tarihten sonra ise Kuzey Yarımküre'de gündüzler gecelerden daha uzun hale gelmeye başlar.

