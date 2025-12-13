Kış gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? 2025 En uzun gece tarihi

Astronomi takviminin en önemli olaylarından biri olan Kış Gündönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşmesiyle gerçekleşir. Bu olay, Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için kış mevsiminin başlangıcını ve aynı zamanda gecelerin kısalmaya, gündüzlerin ise uzamaya başlayacağı dönüm noktasını simgeler. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için en uzun gecenin yaşanacağı tarih merak konusu oldu.
Kış Gündönümü, yıl içerisinde genellikle 21 veya 22 Aralık tarihlerinden birine denk gelir. 2025 yılı için Kış Gündönümü'nün kesin tarihi belirlenmiştir:
Tarih: 21 Aralık 2025 Pazar
Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesinin yaşandığı tarih.
Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne en eğik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren Güneş ışınlarının geliş açısı yavaş yavaş dikleşmeye başlar.
Kış Gündönümü, Dünya'nın eksen eğikliğinin bir sonucudur ve bu eğiklik nedeniyle Güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla ulaşır.
21 Aralık'ta Güneş ışınları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile düşer.
Bu durum, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını ve Güneş'in ufuk üzerindeki en düşük yüksekliğe ulaştığı anı gösterir, bu da en kısa gün süresini beraberinde getirir.
21 Aralık'tan sonra uzamaya başlayan gündüz süresi, 21 Mart (İlkbahar Ekinoksu) tarihinde gece süresiyle eşitlenir (yaklaşık 12 saat gece, 12 saat gündüz). Bu tarihten sonra ise Kuzey Yarımküre'de gündüzler gecelerden daha uzun hale gelmeye başlar.