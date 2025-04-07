Kişisel verileri Koruma Gününde hukuki güncellemeler tartışıldı

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bulunan İbn-i Haldun Üniversitesi'nde Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler Perspektifi düzenlendi. Proğrama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç programa Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Atilla Arkan, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Hukukçular ve Fakülte öğrencileri katıldı. İki ayrı oturumdan oluşacak olan programda öğrencilere Kişisel veriler hukuku kapsamında tartışma ortamı oluşturulacak.

BAKAN TUNÇ:"SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ NE KADAR ÖNEMLİYSE ELEKTRONİK SİSTEMDE SAKLANAN VERİLERDE BİR OKADAR ÖNEMLİDİR"

Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Kişisel Verileri Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen ve son yapılan düzenlemeler ışığında tartışma ve değerlendirmelerin yapılacağı bir panel nedeniyle sizlerle beraberiz. Gazze'de 500'ü aşkın gündür soykırım devam ediyor. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesinin bütün unsurları Filistin ve Gazze'de ihlal edilmeye devam ediliyor. Dünya'nın gözü önünde çocuk ve kadın katliamı yapılıyor ama çocuk haklarından bahsedenler, kadın hakları savunucusuyum diye ortalıkta gezenler Filistin ve Gazze söz konusu olduğunda ortalıkta yoklar. Bu soykırımın hesabı mutlaka sorulacak. Uluslararası Adalet Divanında görülmekte olan dava devam ediyor Türkiye olarak bizde müdahale ettik. Uluslararası burada bir soykırım var insani yardımlar engellenmesin diyor ama bu kararları uygulayacak olan yapı bu kararları yok sayıyor. Türkiye olarak bir hep insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin davasını savunmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugünün gündemi Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik mevzuat 2010 yılında hak arama yollarının arttırılması kapsamında yapılan düzenlemelerde bu konuda yer alıyordu. 1882 Anayasasından yıllar sonra 2010 tarihinde anayasımıza bu konu girmiş oldu. Bu düzenlemelerden sonra alt düzenlemelerle beraber bu mevzuat sürekli geliştirilmektedir. Özellikle bizim 8'inci yargı paketindede geliştirmiş olduğumuz önemli düzenlemeler var ve hayata geçiriliyor. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasıyla alakalı güvenceler sağlanması hakkında düzenlemeler hayata geçirildi. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması meselesi temel bir insan hakkı ve sorumluluk olarak değerlendirmek mümkün. Son zamanlarda Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Özellikle vatandaşlarımızın verilerinin bir takım casusluk faaliyetlerine karşı güvenli olması lazım. Her bir kurumumuzun bu konuda koruması gereken veriler var, her bir bakanlığımıza düşen ayrı ayrı görevler var. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve bu sistemlerimizde saklanan verileri güvenliğide o kadar önemlidir. Çünkü kendi verisini koruyamayan bir toplum, geleceğini başkasının insafına teslim etmiş olur." İfadelerini kullandı.

TUNÇ: "BU YIL İLK 100'E GİRENLER SADECE HUKUK FAKÜLTESİNE GİREBİLECEKLER"

Konuşmasına devam eden Bakan Tunç, "Burada çıkacak görüşler mevzuatımızın geliştirilmesine ışık tutacaktır. Ben şimdiden akademisyenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak Dijital Adalete önem veriyoruz. Kişisel verilerle ilgili olarak kurumsal kapasitenin dahada güçlendirilmesiyle alakalı hususlara önem veriyoruz. 23 Milyon UYAP kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Elektronik duruşma olarak 3 milyon 49 bin 396 elektronik duruşma yapılmış olduğunu biliyoruz. UYAP'ta işlem gören verilerin güvenliğin için verilerin şifrelenmesi işlemleri yaparak sızıntı ve veri çalınma durumlarına karşılık en üst düzeyde güvenlik önlemleri almaya devam ediyoruz. Ağ trafiğini sürekli olarak inceleyerek yetkisiz kullanımları engelliyoruz. Çıkan UYAP sistemi çöktü haberlerine de itibar etmemek lazım bazen bakımlar oluyor ve kısa süreli erişim engelleniyor hiç endişelenmemek lazım. Bizim adalette insan kaynağımız hukuk fakültelerimiz bu nedenle hukuk fakültesindeki eğitim kalitesini çok önemsiyoruz. Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasını yükselterek kontenjanı biraz daha azalttık. Bu sene ilk 100 bine girenler sadece hukuk fakültesine girebilecekler. Akademik kadrolarımızda ve hukuk fakültelerimizde güçlendikçe ülkemizin gelecekte adaletin tecellisinde görev alacak olan hukukçularımız çok daha güçlenecek. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle usta çırak ilişkisi içerisinde geçecek sürecin ardından kürsüye daha güçlü çıkılmış olacak." Şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Tunç'a hediyeler taktim edildikten sonra ilk oturumu sonlanan panelin 2 gün boyunca süreceği öğrenildi.