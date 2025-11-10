Kıskandığı genç kadını yakan kadın tutuklandı

İstanbul'da tanımadığı Sibel Arya Geriş'in üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı Gözde Yılmaz (31) ağır yaralandı. Kadıköy'de 1 Kasım akşamı yaşanan olayda Sibel Arya Geriş, yanına yaklaştığı Yılmaz'ın üzerine "Sen sevgilimle mi berabersin?" diyerek yanıcı madde döküp çakmağı çaktı. Bir anda alev içinde kalan Gözde Yılmaz'a vatandaşlar müdahale ederek alevleri söndürdü. Gözde Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan Sibel Arya Geriş ise tutuklandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Yılmaz, "Benim çocukluktan tanıdığım Doğukan Y. diye bir arkadaşım var. Bunu yapan, onun kız arkadaşıymış. Bir mekanda otururken yola sırtımız dönüktü. Sırtımda bir soğukluk hissettim. Büyük ihtimalle benzindi. Bir anda çakmağı çaktı. Doğukan Y. tarafından da tehdit ediliyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.