Kitapseverlerin festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanal gerçeklikten yapay zekâya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve yediden yetmişe kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak olan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başlıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zekâ Temelli Akıllı Kütüphaneler" ana temasıyla düzenleyeceği 60. Kütüphane Haftası, Türkiye'de ilk kez teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyüklerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nde 23-27 Mart arasında gerçekleşecek uluslararası festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zekâ temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak.İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek ve Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan'ın konuk olacağı festivalde yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama ve iş süreçleri oluşturarak özel iş uygulamaları geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek.