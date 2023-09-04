Kıvanç Tatlıtuğ “Hepsiburada Sözü” Diyor!

Film, Kıvanç Tatlıtuğ'un aksiyon filmlerini aratmayan bir sette geçen gününde Hepsiburada'nın "yarın kapında" ve "kapında iade" hizmetlerini kullandığı ve "orijinal ürün" güvencesiyle siparişlerini teslim aldığı anlardan oluşuyor.

Filmde, Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği siparişler üzerinden, Hepsiburada'nın yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği "Hepsiburada Sözü" vurgulanıyor. Tatlıtuğ, "Hepsiburada Sözünü tutuyor, ben de Hepsiburada'yı tutuyorum." diyor.

Reklam filmi linkten izlenebiliyor:

Künye:

Reklamveren: Hepsiburada

Reklamveren Temsilcileri: Görkem Dereli, Soner Beyhan, Onur Gargılı, Begüm Gönlüşen, Engin Bilgin, Beste Gül Kubat

Celebrity Menajerlik: Gaye Sökmen, Zerrin Ersü

Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul

CCO: İlkay Gürpınar

Yönetici Kreatif Direktör: Volkan Karakaşoğlu

Kreatif Direktör: Merve Gezer Subaşı



Kreatif Ekip: Zeynep Karakaşoğlu, Sinem Kaya, Fırat Can Karasu, Murat Bektaş



CSO: Toygun Yılmazer



Stratejik Planlama Yöneticisi: Nisan Danışman



Stratejik Planlama Ekibi: Berkay Başer, Ece Yeniyol

Genel Müdür: Ela Bilgisel

Genel Müdür Yardımcısı: Burçin Birim

Grup Marka Direktörü: Aynur Kızılırmak

Marka Direktörü: Simge Özgülenç

Marka Temsilcisi: Yağmur Çelik

Optimizasyon Direktörü: Neslihan Gücüm

Ajans Prodüktörü: Dilan Davutoğlu

Prodüksiyon Şirketi: PTOT



Yönetmen: Çağatay Kaya

Müzik: Jingle Jackson