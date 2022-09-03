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Giriş Tarihi: 3.9.2022 16:20

Kıyamet filmi oyuncuları ve konusu: Kıyamet filmi nerede, hangi ülkede çekildi?

İsviçre ABD ortak yapımı orijinal adıyla Singularity filmi bu akşam TV’de! 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Robert Kouba oturuyor. Bilim kurgu türündeki film teknolojik bir kıyametin kapılarını aralıyor. Kıyamet filmi konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Kıyamet filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kıyamet filmi oyuncuları ve konusu: Kıyamet filmi nerede, hangi ülkede çekildi?

Kıyamet filmi oyuncuları arasında popüler birçok isim yer alıyor. Bilim kurgu severler için sevilen film bu akşam yayında olacak. Kıyamet filmi orijinal adıyla Singularity olarak listelerde yerini alıyor. Peki, Kıyamet filminin konusu nedir, nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, film hakkında merak edilenler…

KIYAMET FİLMİ KONUSU

2020 yılında dünyanın en büyük robot şirketi olan VA Industries'in CEO'su Elias van Dorne (John Cusack), tüm savaşları sona erdirecek şekilde tasarlanmış süper bilgisayarlarından biri olan en güçlü icadı olan Kronos'u tanıtır. Kronos çevrimiçi olur ve insanoğlunun dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu tespit eder.

Dünyayı insan 'virüsünden' temizlemek için büyük çaplı bir robot saldırısı başlatır. 97 yıl aradan sonra robot ordusunun hakimiyetinde bir avuç insan canlı kalır. Genç bir oğlan Andrew (Julian Schaffner) ve genç kız Calia (Jeannine Wacker), insanlığın robot zulmünden korkmadan var olduğu söylenen yeni bir dünyaya ulaşmak için olası bir ittifak oluşturur. Ancak böyle bir dünya gerçekten var olmuş mudur? Ve öğrenecek kadar uzun süre hayatta kalabilecekler midir?

KIYAMET OYUNCULARI

Carmen Argenziano

John Cusack

Eileen Grubba

Jeannine Michele Wacker

Julian Schaffner

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Kıyamet filmi oyuncuları ve konusu: Kıyamet filmi nerede, hangi ülkede çekildi?
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