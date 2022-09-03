Kıyamet filmi oyuncuları ve konusu: Kıyamet filmi nerede, hangi ülkede çekildi?

KIYAMET FİLMİ KONUSU

2020 yılında dünyanın en büyük robot şirketi olan VA Industries'in CEO'su Elias van Dorne (John Cusack), tüm savaşları sona erdirecek şekilde tasarlanmış süper bilgisayarlarından biri olan en güçlü icadı olan Kronos'u tanıtır. Kronos çevrimiçi olur ve insanoğlunun dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu tespit eder.

Dünyayı insan 'virüsünden' temizlemek için büyük çaplı bir robot saldırısı başlatır. 97 yıl aradan sonra robot ordusunun hakimiyetinde bir avuç insan canlı kalır. Genç bir oğlan Andrew (Julian Schaffner) ve genç kız Calia (Jeannine Wacker), insanlığın robot zulmünden korkmadan var olduğu söylenen yeni bir dünyaya ulaşmak için olası bir ittifak oluşturur. Ancak böyle bir dünya gerçekten var olmuş mudur? Ve öğrenecek kadar uzun süre hayatta kalabilecekler midir?