Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 75. suresidir. Adını kıyamet gününden alan bu sure, insanları ahiret hayatına hazırlayan önemli mesajlar içerir. Özellikle kıyametin dehşeti, insanların dirilişi ve hesaba çekilmesi gibi konulara vurgu yapar. Bu ayetler, insanların hayatlarına yön veren önemli ilkelerdendir. Kıyamet Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, insanın diriltileceğini hatırlatarak inkârcıların bu gerçeği kabul etmedeki zorluklarını ele alır.

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

19. Ayet: Summe inne aleynâ beyânehu.

20. Ayet: Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.

21. Ayet: Ve tezerûnel âhirate.

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

19. Ayet: Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

20. Ayet: Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

21. Ayet: Ve ahireti terk edip-bırakıyorsunuz.