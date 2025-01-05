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Giriş Tarihi: 5.1.2025 17:03

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en dikkat çekici surelerinden biridir. Kıyamet gününün dehşeti, insanın yaratılışı ve yeniden dirilmesi gibi konuları ele alır. Özellikle 19, 20 ve 21. ayetler, Kur'an'ın indirilme süreci ve insanın dünya hayatına olan aşırı düşkünlüğü üzerine önemli bilgiler sunar. Kıyamet Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı genel olarak, insanları ahiret hayatına hazırlanmaya ve dünya hayatının geçici olduğuna dair uyarır.

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 75. suresidir. Adını kıyamet gününden alan bu sure, insanları ahiret hayatına hazırlayan önemli mesajlar içerir. Özellikle kıyametin dehşeti, insanların dirilişi ve hesaba çekilmesi gibi konulara vurgu yapar. Bu ayetler, insanların hayatlarına yön veren önemli ilkelerdendir. Kıyamet Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, insanın diriltileceğini hatırlatarak inkârcıların bu gerçeği kabul etmedeki zorluklarını ele alır.

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

19. Ayet: Summe inne aleynâ beyânehu.

20. Ayet: Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.

21. Ayet: Ve tezerûnel âhirate.

Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

19. Ayet: Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

20. Ayet: Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

21. Ayet: Ve ahireti terk edip-bırakıyorsunuz.

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Kıyamet Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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