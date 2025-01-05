Kıyamet Suresi'nin 4-6. ayetleri, kıyamet gününün korkunçluğuna ve insanın bu günü nasıl karşılayacağına dair derin mesajlar içerir. Bu ayetler, Müslümanları Allah'a güvenmeye dünyaya fazla bağlanmamaya teşvik eder. Bu sayede ahiret hayatının gerçekliğine olan inanç, insanı daha dikkatli olmaya yönlendirir. Kıyamet Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere, her bireyin yaptığı amellerin ahiretteki karşılığını göreceğini unutmadan yaşaması gerektiği öğüdünü verir.

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı



Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

4. Ayet: Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.

5. Ayet: Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.

6. Ayet: Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeti.

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

4. Ayet: Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

5. Ayet: Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

6. Ayet: "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.