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Giriş Tarihi: 5.1.2025 16:17

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en dikkat çekici surelerinden biridir. Özellikle kıyamet günü, insanın yaratılışı ve ölümden sonraki hayat gibi konularda derin tefekküre davet eder. Bu surenin 4, 5 ve 6. ayetleri, insanın ölümden sonra yeniden diriltileceği ve hesaba çekileceği vurgular. Ayrıca, insanın Allah'ın gücünü kavraması gerektiğini vurgulamaktadır. Kıyamet Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, insanın kıyameti inkar etme eğilimini ve bu inkarın sonuçlarını da gözler önüne serer.

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kıyamet Suresi'nin 4-6. ayetleri, kıyamet gününün korkunçluğuna ve insanın bu günü nasıl karşılayacağına dair derin mesajlar içerir. Bu ayetler, Müslümanları Allah'a güvenmeye dünyaya fazla bağlanmamaya teşvik eder. Bu sayede ahiret hayatının gerçekliğine olan inanç, insanı daha dikkatli olmaya yönlendirir. Kıyamet Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere, her bireyin yaptığı amellerin ahiretteki karşılığını göreceğini unutmadan yaşaması gerektiği öğüdünü verir.

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

4. Ayet: Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.

5. Ayet: Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.

6. Ayet: Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeti.

Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

4. Ayet: Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

5. Ayet: Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

6. Ayet: "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.

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Kıyamet Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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