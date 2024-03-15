Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur? Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?

Balık türleri ve avlanma zamanları coğrafi faktörlere, iklim koşullarına ve denizlerin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, denizlerde balıkçılık yapanlar belirli dönemlerde belirli balık türlerini avlarlar. Ayrıca, belirli türlerin avlanması yasak olabilir veya avlanma kotaları olabilir. Bu gibi nedenler ile de ceza almamak için kıyıdan hangi ayda hangi balık tutulur, balık ne zaman tutulur gibi konulara hakim olmak önemlidir.
Kıyı balıkçılığında, bazı balık türleri belirli aylarda daha sık avlanır. Örneğin, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında balıkçılar genellikle bahar ve yaz aylarında (Mart'tan Eylül'e kadar) sardalya, barbunya, levrek, çipura gibi türlerle daha fazla karşılaşırlar. Aynı zamanda, sonbahar ve kış aylarında (Ekim'den Şubat'a kadar) istavrit, kefal, lüfer gibi türler de kıyı balıkçılığında daha yaygın olarak görülür.
Balık tutmak için ihtiyacınız olacak bazı temel malzemeler şunlardır:
• Olta kamışı ve olta makinesi
• Misina ve iğne
• Yem
• Balıkçı çantası
• Kepçe
Kıyıdan hangi ayda hangi balığın tutulduğu, bulunduğunuz bölgeye, suyun sıcaklığına ve balığın türüne göre değişir. Ancak genel olarak Türkiye'de kıyıdan balık tutmak için en iyi aylar ilkbahar ve sonbahardır.
Aylara göre kıyıdan hangi balıkların tutulduğuna dair genel bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:
Ocak:
Hamsi
İstavrit
Mezgit
Palamut
Tekir
Şubat:
Hamsi
İstavrit
Mezgit
Levrek
Çipura
Mart:
Hamsi
İstavrit
Mezgit
Levrek
Çipura
Uskumru
Nisan:
İstavrit
Mezgit
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Mayıs:
İstavrit
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Palamut
Haziran:
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Palamut
Lüfer
Temmuz:
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Palamut
Lüfer
Ağustos:
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Palamut
Lüfer
Eylül:
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Palamut
Lüfer
Ekim:
Levrek
Çipura
Uskumru
Uskumru balığı
Sardalya
Palamut
Lüfer
Kasım:
Levrek
Çipura
Uskumru
Sardalya
Palamut
Aralık:
Levrek
Çipura
Uskumru
Palamut