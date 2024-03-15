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Giriş Tarihi: 15.3.2024 15:26 Son Güncelleme: 15.3.2024 15:27

Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur? Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?

Balık tutmak, aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte keyfini çıkarabileceğiniz harika bir açık hava etkinliğidir. Ayrıca, kendi yemeğinizi yakalamanın harika bir yoludur. Bölgesel farklılıklar, hava durumu ve denizlerdeki ekolojik değişimler gibi faktörler balık avlama zamanlarını etkileyebilir. Dolayısıyla, belirli bir balık türünün hangi ayda kıyıdan daha çok tutulduğunu belirlemek gerekir. Bu nedenle kıyıdan hangi ayda hangi balık tutulur, balık ne zaman tutulur gibi konuların bilinmesi gerekir.

Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur? Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?

Balık türleri ve avlanma zamanları coğrafi faktörlere, iklim koşullarına ve denizlerin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, denizlerde balıkçılık yapanlar belirli dönemlerde belirli balık türlerini avlarlar. Ayrıca, belirli türlerin avlanması yasak olabilir veya avlanma kotaları olabilir. Bu gibi nedenler ile de ceza almamak için kıyıdan hangi ayda hangi balık tutulur, balık ne zaman tutulur gibi konulara hakim olmak önemlidir.

Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur?

Kıyı balıkçılığında, bazı balık türleri belirli aylarda daha sık avlanır. Örneğin, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında balıkçılar genellikle bahar ve yaz aylarında (Mart'tan Eylül'e kadar) sardalya, barbunya, levrek, çipura gibi türlerle daha fazla karşılaşırlar. Aynı zamanda, sonbahar ve kış aylarında (Ekim'den Şubat'a kadar) istavrit, kefal, lüfer gibi türler de kıyı balıkçılığında daha yaygın olarak görülür.

Balık tutmak için ihtiyacınız olacak bazı temel malzemeler şunlardır:

• Olta kamışı ve olta makinesi

• Misina ve iğne

• Yem

• Balıkçı çantası

• Kepçe

Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?

Kıyıdan hangi ayda hangi balığın tutulduğu, bulunduğunuz bölgeye, suyun sıcaklığına ve balığın türüne göre değişir. Ancak genel olarak Türkiye'de kıyıdan balık tutmak için en iyi aylar ilkbahar ve sonbahardır.

Aylara göre kıyıdan hangi balıkların tutulduğuna dair genel bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ocak:

  • Hamsi

  • İstavrit

  • Mezgit

  • Palamut

  • Tekir

Şubat:

  • Hamsi

  • İstavrit

  • Mezgit

  • Levrek

  • Çipura

Mart:

  • Hamsi

  • İstavrit

  • Mezgit

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

Nisan:

  • İstavrit

  • Mezgit

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

Mayıs:

  • İstavrit

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

  • Palamut

Haziran:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

  • Palamut

  • Lüfer

Temmuz:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

  • Palamut

  • Lüfer

Ağustos:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

  • Palamut

  • Lüfer

Eylül:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

  • Palamut

  • Lüfer

Ekim:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Uskumru balığı

  • Sardalya

  • Palamut

  • Lüfer

Kasım:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Sardalya

  • Palamut

Aralık:

  • Levrek

  • Çipura

  • Uskumru

  • Palamut

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Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur? Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?
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