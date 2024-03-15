Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur? Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?

Balık türleri ve avlanma zamanları coğrafi faktörlere, iklim koşullarına ve denizlerin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, denizlerde balıkçılık yapanlar belirli dönemlerde belirli balık türlerini avlarlar. Ayrıca, belirli türlerin avlanması yasak olabilir veya avlanma kotaları olabilir. Bu gibi nedenler ile de ceza almamak için kıyıdan hangi ayda hangi balık tutulur, balık ne zaman tutulur gibi konulara hakim olmak önemlidir.

Kıyıdan Hangi Ayda Hangi Balık Tutulur?

Kıyı balıkçılığında, bazı balık türleri belirli aylarda daha sık avlanır. Örneğin, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında balıkçılar genellikle bahar ve yaz aylarında (Mart'tan Eylül'e kadar) sardalya, barbunya, levrek, çipura gibi türlerle daha fazla karşılaşırlar. Aynı zamanda, sonbahar ve kış aylarında (Ekim'den Şubat'a kadar) istavrit, kefal, lüfer gibi türler de kıyı balıkçılığında daha yaygın olarak görülür.

Balık tutmak için ihtiyacınız olacak bazı temel malzemeler şunlardır:

• Olta kamışı ve olta makinesi

• Misina ve iğne

• Yem

• Balıkçı çantası

• Kepçe

Kıyıdan Balık Ne Zaman Tutulur?

Kıyıdan hangi ayda hangi balığın tutulduğu, bulunduğunuz bölgeye, suyun sıcaklığına ve balığın türüne göre değişir. Ancak genel olarak Türkiye'de kıyıdan balık tutmak için en iyi aylar ilkbahar ve sonbahardır.

Aylara göre kıyıdan hangi balıkların tutulduğuna dair genel bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ocak:

Hamsi

İstavrit

Mezgit

Palamut

Tekir

Şubat:

Hamsi

İstavrit

Mezgit

Levrek

Çipura

Mart:

Hamsi

İstavrit

Mezgit

Levrek

Çipura

Uskumru

Nisan:

İstavrit

Mezgit

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Mayıs:

İstavrit

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Palamut

Haziran:

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Palamut

Lüfer

Temmuz:

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Palamut

Lüfer

Ağustos:

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Palamut

Lüfer

Eylül:

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Palamut

Lüfer

Ekim:

Levrek

Çipura

Uskumru

Uskumru balığı

Sardalya

Palamut

Lüfer

Kasım:

Levrek

Çipura

Uskumru

Sardalya

Palamut

Aralık: