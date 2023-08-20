Kıyıya yakın seyir etmeleri sayesinde hayatları kurtuldu

Batı Karadeniz'in en büyük doğal kum sahiline sahip olan Bartın'ın İnkumu beldesinde akşamüzeri denizde kıyıya yakın seyir eden bir gezi teknesi yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle alabora oldu.

Teknenin alabora olmasını gören Bartın Belediyesi bünyesinde bulunan cankurtaranlar ve sahilde bulunanlar hemen olaya müdahale ettiler. Teknede bulunan 1 çocuk olmak üzere 6 kişi sağ olarak kuratıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 6 kişinin sağlık problemleri olmadığını belirledi. Alabora olan tekne halatlar ile kıyıya çekilirken, özellikle dalgalı ve kuvvetli rüzgarlı havalarda denize girilmemesi konusunda uyarılar bulunulduğu ama bazı vatandaşların uyarıları dikkate almadıkları belirtildi.

Alabora olan teknenin kıyıya yakın bir mesafede seyir etmesi olası bir faciayı önlediği kaydedildi.