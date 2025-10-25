’Kız başına yapamazsın dediler ama başardım’

Burdur merkeze bağlı Karaçal köyünde yaşayan Emine Kaya (22), babası Mehmet Kaya'nın geçirdiği iş kazasının ardından aile çiftliğinin yükünü omuzladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Kaya, hem traktörle çift sürüyor hem sulama, ilaçlama ve hasat yapıyor hem de 20 büyükbaş hayvanın sağım, yemleme ve doğum gibi süreçleriyle ilgileniyor. Tarımın zorluklarına rağmen işini severek yaptığını belirten Emine Kaya, "Zaten 10 yaşından beri traktör kullanıyorum. Babamın kazasından sonra onu yormamak için işleri devraldım. Zamanla tarladaki her işi öğrenip kendi başıma yapar hale geldim. Çiftçilik bana hem güç hem de öz güven kazandırdı. Bazı köylüler, 'Kız başına bu iş yapılmaz, git sigortalı işe gir' tavsiyesinde bulunsa da bu ön yargılara aldırmadım. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Tarlada, bahçede olmak bana huzur veriyor. Güne saat 06.00'da ahıra girerek başlıyorum. Önce ineklerin sağımını yapıyorum, sonra saman ve yemlerini veriyorum. Daha sonra ise tarlaya gidiyorum. Köpeklerim bile traktörle tarlaya benimle gelir" dedi.