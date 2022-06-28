Haberler Yaşam Haberleri Kız Kulesi Nerede? Kız Kulesi İstanbul'un Neresinde, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 18:32 Son Güncelleme: 28.6.2022 18:32

Kız Kulesi Nerede? Kız Kulesi İstanbul'un Neresinde, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Kız Kulesi Nerede? Kız Kulesi İstanbul’un Neresinde, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi, konumu ile de ilgi çekiyor. Her sene yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kız Kulesi, çeşitli efsanelerle de anılıyor. Denizin ortasındaki heybetli görüntüsü ile herkesi kendine hayran bırakan Kız Kulesi nerede? Sizin için bu yazımızda Kız Kulesi İstanbul’un neresinde olduğu, hangi ilçede bulunduğu ve nasıl gidildiği konusunda gerekli bilgileri hazırladık.

Pek çok efsaneye konu olan Kız Kulesi, 2500 yılık bir birikime sahiptir. Avrupa ülkeleri tarafından Leander Kulesi olarak da bilinen Kız Kulesi'nin günümüzdeki halinin temelleri II. Mahmud tarafından atılmıştır. Kız Kulesi'nin nerede olduğunu yazımızın devamında inceleyeceğiz. Kız Kulesi İstanbul'un neresinde, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Kız Kulesi Nerede?

Gümrük istasyonu, savunma kalesi, gösteri platformu, karantina odası, sürgün istasyonu gibi amaçlarla kullanılan Kız Kulesi, aynı zamanda gemilere yol gösteren bir fener olarak biliniyor. Muhteşem konumu ve eşsiz manzarası nedeni ile Kız Kulesi İstanbul'un neresinde sorusu sıklıkla gündem oluyor. Sizin için İstanbul Kız Kulesi nerede sorusunu yanıtladık.

Kız Kulesi, tam olarak İstanbul Boğazı içerisinde yer alıyor. Üsküdar Salacak tarafında bulunan tarihi yapı, Bizans döneminden kalan tek eser olarak da biliniyor. İstanbul'un pek çok farklı noktasından Kız Kulesi'ni görebilirsiniz.

Kız Kulesi günümüzdeki şeklini Osmanlı padişahı II. Mahmud tarafından almıştır. Bu nedenle kulenin üst kısmında bulunan mermer levha üzerinde 1832 yılına ait Hattat Rasim'in eseri olan bir tuğra da yer alıyor.

Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Kız Kulesi'nin İstanbul'un neresinde olduğundan bahsettik. Şimdi ise Kız Kulesi'ne nasıl gidileceğini anlatalım. Öncelikle Kız Kulesi'ne gitmek için Üsküdar'a ulaşmanız gerekiyor. Kız Kulesi'ne dolmuş, otobüs ya da özel aracınızla gidebilirsiniz. Üsküdar Salacak tarafından Kız Kulesi'ne giden tekneler bulunuyor. Bu tekneler yardımı ile Kız Kulesi'ne kolaylıkla ulaşabilir, eşsiz tarihin ve manzaranın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Kız Kulesi'ni gezebilir, içerisindeki restoranda lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Üstelik pek çok kişi evlilik teklifi, doğum günü gibi organizasyonları da Kız Kulesi içerisinde gerçekleştiriyor. Özel günlerinizi İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde kutlayabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu: 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu... Hastaneden açıklama geldi
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!
SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı için öne çıkan formül ve rakamlar belli oldu! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?
Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücret sinyali geldi! 'Hayırlı olsun' dedi ve zam için tarih verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız Kulesi Nerede? Kız Kulesi İstanbul'un Neresinde, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA