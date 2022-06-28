Kız Kulesi Nerede? Kız Kulesi İstanbul’un Neresinde, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Pek çok efsaneye konu olan Kız Kulesi, 2500 yılık bir birikime sahiptir. Avrupa ülkeleri tarafından Leander Kulesi olarak da bilinen Kız Kulesi'nin günümüzdeki halinin temelleri II. Mahmud tarafından atılmıştır. Kız Kulesi'nin nerede olduğunu yazımızın devamında inceleyeceğiz. Kız Kulesi İstanbul'un neresinde, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Kız Kulesi Nerede?

Gümrük istasyonu, savunma kalesi, gösteri platformu, karantina odası, sürgün istasyonu gibi amaçlarla kullanılan Kız Kulesi, aynı zamanda gemilere yol gösteren bir fener olarak biliniyor. Muhteşem konumu ve eşsiz manzarası nedeni ile Kız Kulesi İstanbul'un neresinde sorusu sıklıkla gündem oluyor. Sizin için İstanbul Kız Kulesi nerede sorusunu yanıtladık.

Kız Kulesi, tam olarak İstanbul Boğazı içerisinde yer alıyor. Üsküdar Salacak tarafında bulunan tarihi yapı, Bizans döneminden kalan tek eser olarak da biliniyor. İstanbul'un pek çok farklı noktasından Kız Kulesi'ni görebilirsiniz.

Kız Kulesi günümüzdeki şeklini Osmanlı padişahı II. Mahmud tarafından almıştır. Bu nedenle kulenin üst kısmında bulunan mermer levha üzerinde 1832 yılına ait Hattat Rasim'in eseri olan bir tuğra da yer alıyor.

Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Kız Kulesi'nin İstanbul'un neresinde olduğundan bahsettik. Şimdi ise Kız Kulesi'ne nasıl gidileceğini anlatalım. Öncelikle Kız Kulesi'ne gitmek için Üsküdar'a ulaşmanız gerekiyor. Kız Kulesi'ne dolmuş, otobüs ya da özel aracınızla gidebilirsiniz. Üsküdar Salacak tarafından Kız Kulesi'ne giden tekneler bulunuyor. Bu tekneler yardımı ile Kız Kulesi'ne kolaylıkla ulaşabilir, eşsiz tarihin ve manzaranın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Kız Kulesi'ni gezebilir, içerisindeki restoranda lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Üstelik pek çok kişi evlilik teklifi, doğum günü gibi organizasyonları da Kız Kulesi içerisinde gerçekleştiriyor. Özel günlerinizi İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde kutlayabilirsiniz.