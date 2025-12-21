Kız meselesi dehşete dönüştü: Tüfek, bıçak çekildi, 6 şüpheli adliyede

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden başlayan sözlü tartışma kontrolden çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi, bıçaklar konuştu. Kavgada O.D. tüfekle, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇTILAR, CİNAYET BÜRO YAKALADI

Olay sonrası araçla kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., T.C., Y.K., M.D., U.K. ve B.Ö., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen H.M.C., B.T. ve A.A.U. isimli 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

CEPHANELİK GİBİ ARAÇLAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 1 tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta ise 1 av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 3 ayrı araçta yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" bıçak ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN İŞLEM

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Y.K. ve O.D. hakkında ayrıca TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde bulundurma suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.