Kızılırmak’ta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatılırken, Muhittin Ozan (77) nehirde bir ceset bulunduğunu duyunca polise gitti. "Eşimle alışverişe çıktım. O eve erken döndü. Ben de daha sonra eve gidince eşimi göremedim, aradım ulaşamadım. Haberlerde bir kadın cesedi bulunduğunu öğrenince geldim" diyen Muhittin Ozan, cesedi teşhis etti.