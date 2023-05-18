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Giriş Tarihi: 18.5.2023 23:33 Son Güncelleme: 18.5.2023 23:42

Kızılkoyun mağaralarında çıkan yangın söndürüldü

Türkiye’de inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinde biri olan Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Kızılkoyun mağaralarında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kızılkoyun mağaralarında çıkan yangın söndürüldü

Yangın akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesinde bulunan Kızılkoyun mağaralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;Türkiye'de inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinde biri olan Kızılkoyun mağaralarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sönmemiş sigara izmarite atıldı. Bu nedenyle çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede kuru otlara ulaşarak büyüdü. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede evlere sıçramadan söndürüldü..

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Kızılkoyun mağaralarında çıkan yangın söndürüldü
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