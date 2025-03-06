Kızıltepe’de silahla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti!

Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen olay sonrası 112 Acile yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda silahla ağır yaralandığı belirlenen 42 yaşındaki Yıldız Cam Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen ve ağır yaralanan kadının hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir bilgi edinilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.