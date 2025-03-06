Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe'de silahla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 6.3.2025 12:34 Son Güncelleme: 6.3.2025 12:43

Kızıltepe'de silahla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ağır yaralanan bir kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de silahla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti!

Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen olay sonrası 112 Acile yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda silahla ağır yaralandığı belirlenen 42 yaşındaki Yıldız Cam Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen ve ağır yaralanan kadının hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir bilgi edinilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıltepe'de silahla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz