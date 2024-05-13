Kızıltepe’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kavga, saat 12.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Kızıltepe Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgede meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 48 yaşındaki Kadri A. adındaki kişi iki bacağından aldığı kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.