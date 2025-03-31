Kızıltepe’de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, dün gece geç saatlerinde Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Hastane kavşağında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acile yapılan ihbar üzerine olay yerine Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 38 yaşındaki Rüstem Kılınç, 30 yaşındaki Abdülkadir Y, 30 yaşındaki Sinan Ç. ve 29 yaşındaki Diyar Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan durumu ağır olan 30 yaşındaki Rüstem Kılınç hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.