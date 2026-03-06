Olay, Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu 14 yıllık eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği, bu sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.
'3 EL ATEŞ ETTİ'
Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın "Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el direk kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Planlı olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla oluyor; artık olmasın. Bir yerde 'Dur' demek lazım " dedi.
OLAY GÜNÜ DURUŞMADAN ÇIKMIŞ
Olay günü uzaklaştırma kararını ihlal ve tehditten adliyede duruşması görüldüğü öne sürülen Emrah Deniz'in duruşma çıkışı kayınbiraderimle tartıştım eve gidip ruhsatsız silahı aldıktan sonra okul önüne gittiği iddia edildi.
"SİLAHI ÇIKARDIM KAFASINA DAYADIM"
Emniyetteki ilk beyanında, çocukları görmek için okulun önüne gittim. Tesadüfen Semiha ile karşılaştım, tartışma yaşadık. Cep telefonuyla çekmeye başladı, korkutmak için silahı çıkarıp kafasına doğrulttum. Kurma kolunun çekili olduğunu unutmuşum iteklerken bir anda patladı dediği öne sürüldü.
15 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ
Öte yandan çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Deniz'in daha önce de 15 ay kadar cezaevinde yattığı öne sürüldü.
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu!