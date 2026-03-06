Haberler Yaşam Haberleri Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu!
Giriş Tarihi: 6.03.2026 11:26 Son Güncelleme: 6.03.2026 12:07

Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu!

İstanbul Fatih’te boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz (34) tarafından başından silahla vurulan Semiha Deniz (33) hayatını kaybetmişti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği sırada saldırıya uğradığı öğrenilirken motosikletle kaçan şüpheli koca Emrah Deniz gözaltına alındı. İfadesi ortaya çıkan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay, Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu 14 yıllık eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği, bu sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

'3 EL ATEŞ ETTİ'

Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın "Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el direk kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Planlı olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla oluyor; artık olmasın. Bir yerde 'Dur' demek lazım " dedi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetin ardından motosikletle olay yerinden kaçan tekstil işçisi şüpheli koca Emrah Deniz'i yakalama çalışmaları başlatıldı. Şüpheli kısa süre sonra gözaltına alındı.

OLAY GÜNÜ DURUŞMADAN ÇIKMIŞ

Olay günü uzaklaştırma kararını ihlal ve tehditten adliyede duruşması görüldüğü öne sürülen Emrah Deniz'in duruşma çıkışı kayınbiraderimle tartıştım eve gidip ruhsatsız silahı aldıktan sonra okul önüne gittiği iddia edildi.

"SİLAHI ÇIKARDIM KAFASINA DAYADIM"

Emniyetteki ilk beyanında, çocukları görmek için okulun önüne gittim. Tesadüfen Semiha ile karşılaştım, tartışma yaşadık. Cep telefonuyla çekmeye başladı, korkutmak için silahı çıkarıp kafasına doğrulttum. Kurma kolunun çekili olduğunu unutmuşum iteklerken bir anda patladı dediği öne sürüldü.

15 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ

Öte yandan çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Deniz'in daha önce de 15 ay kadar cezaevinde yattığı öne sürüldü.

GÖRDÜ TANIKLARI; "ÖNCE DARP ETTİ SONRA SİLAH ÇEKTİ"

Görgü tanığı öğretmenler, failin önce Semiha Deniz'e fiziksel şiddet uygulamaya çalıştığını ancak çevredeki kadın velilerin Semiha'yı korumaya çalıştığını aktardı.

