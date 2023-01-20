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Giriş Tarihi: 20.1.2023 12:29

Kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbet

Ankara'da, kızı Elif Lülecioğlu'nu (3) terlikle döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şerife Lülecioğlu (36), takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbet

Şerife Lülecioğlu, 2006-2018 yıllarında eğlence mekanında çalıştığı sırada tanışıp, ilişki yaşadığı M.G.'den (51) olan kızı Elif Lülecioğlu'nu, geçen yıl 21 Mart'ta evde beslediği kedilerle oynarken, terlikle darbetti. Şerife Lülecioğlu, aldığı darbelerle kızının baygınlık geçirdiğini fark edince annesi Asiye İ.'yi arayıp, durumu anlattı. Eve gelen Asiye İ., torununu kızıyla birlikte hastaneye götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Elif, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şerife Lülecioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şerife Lülecioğlu hakkında 'canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve '2 kez silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Şerife Lülecioğlu, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Savunma yapan Lülecioğlu, eşinin alkol ve kumar bağımlısı olduğunu iddia ederek, "O gün kocam geldi, alkollüydü. Bana tehditlerde bulundu ve kavga ettik. Bunun üzerine ben sinir krizi geçirdim. Kendime geldiğimde kızım, nefes almakta zorlanıyordu ardından annemi aradım. Kızımı alıp hastaneye götürdük" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Şerife Lülecioğlu'na önce 'kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilirken, cezası müebbet hapse düşürüldü.

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Kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbet
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