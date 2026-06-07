Kızını rehin alan babaya operasyon

Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde, M.D. isimli bir kişi önceki gün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevre güvenliğini alarak M.D.'yi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen teslim olmayan ve çocuğun hayatını tehlikeye atmaya devam eden babaya yönelik operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyon sonucunda küçük çocuk yara almadan sağ olarak kurtarılırken, şüpheli baba M.D. yaralı olarak etkisiz hale getirildi.