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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Kızını rehin alan babaya operasyon

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kızını rehin alan babaya operasyon
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, M.D. isimli bir kişi önceki gün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevre güvenliğini alarak M.D.'yi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen teslim olmayan ve çocuğun hayatını tehlikeye atmaya devam eden babaya yönelik operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyon sonucunda küçük çocuk yara almadan sağ olarak kurtarılırken, şüpheli baba M.D. yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ANKARA #ETİMESGUT

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Kızını rehin alan babaya operasyon
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