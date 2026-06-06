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Giriş Tarihi: 6.06.2026 01:14

Kızını rehin alan babaya operasyon: Çocuk kurtarıldı, baba yaralı ele geçirildi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde küçük yaştaki kızını rehin alan bir kişiye yönelik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çocuk sağ olarak kurtarıldı. İkna çalışmalarına rağmen teslim olmayan ve çocuğun hayatını tehlikeye atan baba yaralı olarak etkisiz hale getirilirken, müdahale sırasında görevli bir polis köpeği de yaralandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kızını rehin alan babaya operasyon: Çocuk kurtarıldı, baba yaralı ele geçirildi
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde M.D. isimli bir kişi küçük yaştaki kızını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Emniyet ekiplerinin olay yerinde çevre güvenliğini sağlayarak M.D'nin teslim olması için uzun süre ikna çalışmaları yürüttü. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen teslim olmayan baba, çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahale kararı alındı.

ÇOCUK KURTARILDI, BABA YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarılırken, M.D. isimli bab yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgede gerekli çalışmaları yürüttü. Müdahale sırasında görev alan polis köpeği de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin titizlikle devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA #ETİMESGUT

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