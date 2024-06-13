Kızını ve torununu sokak ortasında katletti

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş (31), sabah evinden çıkıp 7 yaşındaki oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki 25 AIE 792 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada Adana'dan geldiği belirlenen ve gece yarısından sabaha kadar sokakta bekleyip pusu kuran Merve Karabaş'ın babası Osman Nuri K., tabancayla otomobilin içindeki kızına kurşun yağdırdı. Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçmaya çalıştı. Gözü dönen cani dede, 20 metre uzaklaşabilen torununu da arkasından ateş edip öldürdü.Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini polis ekipleri engelledi. Polis tarafından gözaltına alınan Osman Nuri K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Acı haberi alıp eve gelen Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ise sokakta eşi ve çocuğunun cansız bedenlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Osman Nuri K.'nın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Hatice K.'nın 1 ay önce boşanma davası açıp Eskişehir'deki kızının yanına sığınmasından dolayı düşmanlık beslediği ve cinayeti bu yüzden işlediği iddia edildi. Hatice K.'nın sokağın köşesine çöp atmaya gittiği ve bu sayede katliamdan kurtulduğu bildirildi. Hatice K.'nın Osman Nuri K. hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararının yanı sıra ikamet adresinin öğrenmemesi için de gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi.