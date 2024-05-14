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Giriş Tarihi: 14.5.2024

Kızıyla tartışan damadını öldürdü

Kaan ATALAY
Kızıyla tartışan damadını öldürdü
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden Akif Bozdemir (29), tartıştığı kayınpederi Ahmet Tökepedük (51) tarafından öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bozdemir, kayınpederinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Şerife Bozdemir'la tartışmaya başladı.



Bu sırada Bozdemir'le evde bulunan kayınpederi Tökepedük arasında da tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Tökepedük, damadına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan Bozdemir, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, Tökepedük'ü gözaltına aldı.
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Kızıyla tartışan damadını öldürdü
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