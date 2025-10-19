KKTC SEÇİM SONUÇLARI BEKLENİYOR! KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, adaylar!

Toplam 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de cumhurbaşkanı olabilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday, oyların yüzde 50+1'ini alırsa doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek.

Ancak hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 7 gün içinde düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde yarışacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve yeni dönemin lideri olarak görev yapacak.