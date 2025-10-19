KKTC SEÇİM SONUÇLARI BEKLENİYOR! KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, adaylar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçimde 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız olarak, muhalefet lideri Tufan Erhürman ise federasyon modelini savunuyor. Peki, KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak ve yeni cumhurbaşkanı kim olacak? İşte detaylar...
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KKTC seçmenleri, sabah saat 08.00'den itibaren sandıklara giderek cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemleri saat 18.00'de sona erecek. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılacak ve oy sayımı hızla başlayacak. Kesin olmayan seçim sonuçlarının ise saat 20.00'den sonra kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Seçim gününün ilerleyen saatlerinde, vatandaşlar sonuçları hem televizyon kanallarından hem de resmi internet sitelerinden takip edebilecek.
GÖZLER SÇEİMİN KAZANANINDA!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandıklar açıldı ve vatandaşlar oy kullanmaya başladı.
KKTC'de seçmenler, cumhurbaşkanını belirlemek üzere dokuzuncu kez sandık başına gidiyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başladı ve ülke genelinde kurulan 777 sandıkta saat 18.00'e kadar devam edecek.
Toplam 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de cumhurbaşkanı olabilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday, oyların yüzde 50+1'ini alırsa doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek.
Ancak hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 7 gün içinde düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde yarışacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve yeni dönemin lideri olarak görev yapacak.