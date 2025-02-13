KKTC’den SABAH’a teşekkür: “Muhteşem tanıtım. Bugün SABAH okuma günüdür”

Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hakkında yayınladığı haber nedeniyle KKTC'den SABAH'a teşekkür mesajı geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı eski Özel Kalem Müdürü Ahmet Tolgay, "Bugün Türkiye'nin yüksek tirajlı "SABAH" gazetesini mutlaka alıp okuma günüdür. Gazete, kimilerinin "külliye" diye gırgıra almaya çalıştığı projeyi muhteşem sözlerle tanıtmış. Teşekkür ederiz, dedi."

BUGÜN SABAH OKUMA GÜNÜDÜR

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı eski Özel Kalem Müdürü Ahmet Tolgay, SABAH'a teşekküründe şu ifadelere yer verdi: "Bugün Türkiye'nin yüksek tirajlı "Sabah" gazetesini mutlaka alıp okuma günüdür. Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tam yerinde yaptığı açıklamalarıyla zenginleştirdiği KKTC röportajının sunumunu yapmaktadır. Bol fotoğraflı röportajda şu giriş yazısıyla, kimilerinin "külliye" diye gırgıra almaya çalıştığı projenin muhteşem tanıtımını, muhabirleri Yusuf Özdemir ve Erdoğan Yapık'ın gözlemlerinden ayrıntılı olarak yapılıyor: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsız bir devlet olarak tanınması için 1974 yılından bu yana uluslararası alanda mücadele veren Türkiye, Bağımsız KKTC Devleti'nin simgesi olacak dev bir eseri hayata geçirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Lefkoşa'daki Metehan sınır kapısının yanı başındaki 640 bin metrekare alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi açılışa hazır hale getirildi. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak yerleşkenin inşasında Osmanlı çinisi, Marmara mermeri ve Kıbrıs taşı özel olarak kullanıldı."