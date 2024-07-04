Klimada zatürre tehlikesi

Son günlerde hava sıcaklıklarının aşırı şekilde artmasıyla beraber kapalı ortamlarda yaygın olarak kullanılan klimaların sebep olduğu 'Lejyoner Hastalığı' veya halk arasında 'Klima Zatürresi' olarak bilinen hastalığa oldukça sık rastlandığını kaydeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, dikkatli olunmaz ise bu durumun ölümcül olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Halk arasında daha çok klima zatürresi olarak bilinen ve yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ile seyreden lejyoner hastalığının 'legionella pneumophila' bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu olduğunu anlatan Dr. Yılmaz, "Bu hastalık klima, jakuzili havuz, dekoratif fıskiyeler, havalandırma sistemleri gibi yerlerden solunum yoluyla bulaşır. Kronik solunum yolu problemleri olan kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ve diyabetlilerde (şeker hastalığı) can kaybına yol açabilmektedir" dedi. "Klima boruları 3 yılda bir gözden geçirilmeli, filtreleri her 6 ayda 1 kez düzenli olarak temizlenmelidir. Ayrıca hava üfleyen kanalları doğrudan bireylerin üzerine dönük olmamalı ve dış ortam ile iç ortam arasındaki fark 6 santigrat dereceyi geçmemelidir" diye konuştu.