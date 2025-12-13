Koca dehşeti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ve boyacılık yapan Ahmet Sarı (54), önceki gece Aşağı Sarhan Mahallesi'ndeki evinde, 4 çocuk annesi eşi Selvi Sarı (47) ile tartışmaya başladı. Ahmet Sarı'nın evde bulunan bacanağı Muharrem Arslan'ın (55) da katıldığı tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancasını çıkaran Ahmet Sarı, eşi ve bacanağına kurşun yağdırıp kaçtı.

RAPORU VAR

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın öldüğünü belirledi. Cesetler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan ve Sarı, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Hemen harekete geçen polis, şüphelinin olaydan sonra motosikletle ilçeden kaçtığını belirledi.



Ahmet Sarı

Araştırmalarını sürdüren polis, Ahmet Sarı'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini ve bir otele yerleştiğini belirledi. Otele düzenlenen operasyonla yakalanan Sarı, sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sarı'nın yüzde 82 oranında psikiyatri hastası olduğuna dair raporu bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.