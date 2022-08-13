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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Koca şiddetinden kaçarken otogarda öldürüldü

Dün 3 kadın, eşi ve sevgilisi tarafından katledildi. İzmir’de şiddetten kaçan Hanife Çakıcı otogarda bıçakla, İstanbul’da Mihriban Arduç kafede, Antalya’da ise Şenay A. düğünde silahla katledild

ERTAN GÜRCANER
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
EMİR SOMER EMİR SOMER
Koca şiddetinden kaçarken otogarda öldürüldü
Kadına şiddet bir türlü bitmiyor. Dün üç kadın daha eş ve sevgilisi tarafından acımadan katledildi. İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Hanife Çakıcı (33) sürekli şiddet gördüğü eşi Haydar Çakıcı'dan (34) kaçmak için gittiği otobüs terminalinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Durumu fark eden eşi Haydar Çakıcı da peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hanife Çakıcı'nın cenazesi, baba evinin bulunduğu Deliktaş Mahallesi'ne getirildi. Hanife'yi son yolculuğuna tabutunu omuzlarına alan kadınlar uğurladı. Polis, gündelik işlerde çalıştığı belirtilen Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Çakıcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.




UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, kızının 16 yıl önce kaçarak evlendiğini söyledi. Ancak sonradan eşinin kızına şiddet uyguladığını belirten Karabulut, "Uzaklaştırma kararı 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşanmadı. En son kızımı öldürdü. Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkarılmıştır. Kızım, devamlı şiddet görüyordu. Son olayda kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.




KAFEDE KURŞUN YAĞDIRDI
İstanbul'da, 63 yaşındaki Elif Mihriban Arduç, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Hakan Asilkan tarafından öldürüldü. 25 yıldır birlikte yaşayan Mihriban Arduç ile Hakan Asilkan çifti son zamanlarda sorunlar yaşıyordu. Hakan Asilkan önceki gece Mihriban Arduç'u konuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye giden Mihriban Arduç, Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı Hakan Asilkan'ı Bostancı'da yakalayarak gözaltına aldı.

ANTALYA'DA DA CİNAYET
Bir kadın cinayeti de Antalya'da yaşandı. Serkan A. (42) boşanma aşamasında bulunduğu eşi Şenay A.'yı Döşemealtı'nda düzenlenen bir düğünde konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Eşiyle tartışan Serkan A. yanında bulunan tabancayla Şenay A.'nın başına ateş ederek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şenay A.'nın öldüğünü belirledi. Kayıplara karışan Serkan A'nın yakalanması için operasyon başlatıldı.

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