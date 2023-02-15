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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Koca yürekli 10 adam

Gaziantep’te evleri yıkılan ya da hasar gören 10 arkadaş, ailelerini çadırlara yerleştirdikten sonra depremzedelere yardım için harekete geçti. Kendi acılarını unutup aralarında para toplayarak aldıkları yardım malzemelerini en ücra köşedeki ihtiyacı olan depremzedelere ulaştırdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Koca yürekli 10 adam
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin yıkıma nedeni olduğu illerden biri de Gaziantep oldu.



Şehitkamil ilçesinde yaşayan farklı meslek gruplarında çalışan 10 arkadaş depremden kurtulur kurtulmaz bölge illerdeki depremzedelere yardım için harekete geçti. Yıkılan ve hasar gören evlerinden çıkardıkları eş ve çocuklarını çadırlara yerleştiren işçiler kısa sürede organize olup yardım için aralarında para topladılar.



Gaziantep'ten araçlarına doldurdukları yardım malzemelerini Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ilçelerine ve en ücra köylerine kadar ulaştıran işçilerden Mehmet Salih Caz (28), kendilerinin de depremzede olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Depremin şokunu atlatır atlatmaz 10 arkadaş diğer illerdeki depremzedelere yardım için bir araya geldik. Aramızda inşaatçı, perdeci, fabrika işçisi, üniversite öğrencisi, elektrikçi, emlakçı gibi birçok meslek grubundan arkadaşımız var. Adıyaman, Kahramanmaraş illeri ile Gölbaşı, Pazarcık, İslahiye ve Nurdağı'ndaki depremzede kardeşlerimize yardım dağıttık. Kendi ailelerimizi konteynerde, çadırlarda ve araç içerisinde bırakarak bu ilçelerimize gelip yardım faaliyetinde bulunduk. Çok şükür biz bu depremi yaralı atlattık ama daha ağır atlatan ilçelerimiz oldu, onların yanında olmalıyız."

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Koca yürekli 10 adam
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